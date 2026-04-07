Créer son agent IA pour booster sa recherche d’emploi, APEC Lille, Lille

Créer son agent IA pour booster sa recherche d’emploi Mardi 7 avril, 18h30 APEC Lille Nord

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T18:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T18:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

En 2h, découvrez comment créer votre agent IA personnel et repartez avec toutes les clés pour maximiser vos chances de décrocher un entretien.

Une démo concrète animée par Arnaud Floriani, formateur au Wagon Lille, pour transformer votre recherche d’emploi grâce à l’intelligence artificielle.

À qui s’adresse cet événement ?

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou demandeuses d’emploi. Aucun prérequis technique n’est nécessaire !

Il s’agit d’un atelier pratique : vous configurerez votre propre agent IA en direct. Pensez à apporter votre ordinateur pour pratiquer en même temps.

Ce que vous apprendrez :

✅ Comment configurer votre agent IA personnel dédié à votre recherche d’emploi

✅ Comment optimiser votre CV grâce à l’intelligence artificielle

✅ Comment préparer efficacement vos entretiens avec votre agent IA

Infos pratiques :

Date : mardi 7 avril

⏰ Heure : 18h30 – 20h30

Lieu : APEC – Tour Lilleurope, Lille

️ Gratuit – inscription obligatoire

À propos du Wagon :

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code.

Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos intervenants passionnés enseignent les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 26 000 personnes !

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Et si vous aviez un expert RH disponible 24h/24 pour optimiser votre CV, préparer vos entretiens et rédiger vos lettres de motivation ?

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