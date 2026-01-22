Créer son espace nourricier en agroforesterie syntropique Oasis gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes

Créer son espace nourricier en agroforesterie syntropique

Oasis gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 380 – 380 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 09:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-04-15 2026-06-12 2026-10-05

Découvrez l’agroforesterie syntropique. Vous rêvez d’un jardin nourricier, productif, naturel et autonome ? Ce stage d’initiation à l’agroforesterie syntropique est fait pour vous.

Pendant 3 jours, vous apprendrez à concevoir et mettre en place un jardin nourricier inspiré du fonctionnement de la forêt, capable de produire légumes, fruits et biodiversité, tout en régénérant le sol.

Ce que vous allez apprendre (sans prérequis)

• Comprendre les bases simples de l’agroforesterie syntropique

• Associer les plantes pour qu’elles s’entraident naturellement

• Organiser votre jardin grâce aux notions de strates et de successions

• Mettre en place une parcelle productive avec des techniques accessibles semis, bouturage, plantations

• Utiliser un outil clé de planification pour produire légumes, petits fruits et arbres fruitiers sur le long terme

Aucune expérience préalable n’est nécessaire tout est expliqué pas à pas, avec de nombreux exemples concrets.

Un stage pratique, au cœur du vivant.

La formation se déroule à l’Oasis Gourmande, à Sainte-Suzanne, sur 5 000 m² de terrain d’expérimentation Jardin-forêt en agroforesterie syntropique, Potager sur sol vivant enrichi en LiFoFer (Litière Forestière Fermentée), Haies mellifères et fructifères, Rucher écologique, Micro-pépinière.

Observez, expérimentez, posez vos questions et repartez avec une vision claire pour créer votre propre jardin nourricier, adapté à votre terrain et à vos envies. .

Oasis gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

English :

Discover syntropic agroforestry. Do you dream of a productive, natural and self-sufficient nurturing garden? Then this introductory course in syntropic agroforestry is for you.

