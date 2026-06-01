Créer son parfum personnalisé 100% naturel – Les Plans (34), Mairie Les Plans 34, Les Plans

Créer son parfum personnalisé 100% naturel – Les Plans (34) 5 et 6 juin Mairie Les Plans 34 Hérault

Tarifs : 30mL en solo 110€ ; 30mL en duo 180€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Artisan parfumeur, je vous propose l’occasion unique de créer vous-même votre parfum sur mesure de manière guidée.

Au cours d’un atelier de 2h, vous découvrirez d’abord le monde de la parfumerie naturelle (notions de base, étapes de fabrication d’un parfum…).

Vous sentirez ensuite plus de 40 notes (senteurs) très variées, uniquement composées d’ingrédients naturels et parmi lesquelles vous choisirez vos préférées.

La création, pas-à-pas, vous amènera à repartir avec votre parfum de format 30mL, que vous pourrez recommander par la suite !

Les ateliers personnalisés ont lieu dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Nul besoin d’avoir de compétence en parfumerie ou de nez développé ! L’atelier fonde son approche sur l’écoute de ses sensations.

Durée : 2h00

Activité organisée par Guillaume – Artisan parfumeur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/creer-son-parfum-personnalise-100-naturel-les-plans-34-9649

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