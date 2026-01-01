Créer son tableau d’intention 2026 9 rue eutrope dupon Saint-Germain-du-Seudre
9 rue eutrope dupon 17240 Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
tarif unique
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-31
Je vous invite à un après-midi de création et de reconnexion, autour du tableau d’intention un support créatif et symbolique pour poser vos envies, vos rêves, vos élans et vos directions pour l’année à venir.
Accessible à tous.
9 rue eutrope dupon 17240 Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 28 56 40 chbrissard@gmail.com
English :
I invite you to an afternoon of creation and reconnection, around the intention board: a creative and symbolic support for your desires, dreams, impulses and directions for the coming year.
Open to all.
