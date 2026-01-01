Créer son tableau d’intention 2026 9 rue eutrope dupon Saint-Germain-du-Seudre

Créer son tableau d’intention 2026

9 rue eutrope dupon 17240 Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31

Je vous invite à un après-midi de création et de reconnexion, autour du tableau d’intention un support créatif et symbolique pour poser vos envies, vos rêves, vos élans et vos directions pour l’année à venir.



Accessible à tous.

English :

I invite you to an afternoon of creation and reconnection, around the intention board: a creative and symbolic support for your desires, dreams, impulses and directions for the coming year.



Open to all.

