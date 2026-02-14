Créer un agent IA pour automatiser ses publications LinkedIn, APEC Lille, Lille

Créer un agent IA pour automatiser ses publications LinkedIn Jeudi 19 février, 18h30 APEC Lille Nord

Atelier 100% gratuit – inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Lors de ce workshop, découvrez comment concevoir un agent IA capable d’exécuter une tâche de A à Z à partir d’instructions claires. À travers un exemple concret, la création et la publication d’un post LinkedIn, vous comprendrez comment ces agents peuvent s’appliquer à de nombreux usages du quotidien professionnel.

Animée par les intervenants du Wagon Lille, cette session vous offrira une vision claire, accessible et réaliste des agents IA et de leur potentiel.

Ce que vous allez découvrir

Ce qu’est un agent IA et en quoi il se distingue d’un simple outil conversationnel

Comment structurer une tâche pour qu’un agent puisse l’exécuter automatiquement

Les bonnes pratiques pour bien démarrer : prompts, logique, schémas et check-list d’outils

Les limites actuelles des agents IA et les prochaines étapes pour aller plus loin

À qui s’adresse cet événement ?

À toutes les personnes curieuses de comprendre comment l’IA peut agir concrètement : professionnels du digital, du produit, de la communication, entrepreneur·e·s… ou simplement curieux·ses.

Infos pratiques

️ Jeudi 19 février – 18h30 à 20h30

APEC – Tour Lilleurope, 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Lille

️ Atelier 100% gratuit – inscription obligatoire

À propos du Wagon

Le Wagon est l’un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code.

Depuis 2013, nous formons des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou des entrepreneurs aux métiers de la Tech.

À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos formateurs passionnés enseignent à nos apprenants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de 30 000 personnes !

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous.

L’équipe du Wagon Lille

APEC Lille 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/creer-un-agent-ia-pour-automatiser-ses-publications-linkedin-6orgxZ?utm_source=francenum&utm_medium=partnership »}] [{« link »: « https://www.lewagon.com/fr/events/creer-un-agent-ia-pour-automatiser-ses-publications-linkedin-6orgxZ?utm_source=francenum&utm_medium=partnership »}]

Les agents IA ne se contentent plus de répondre à des questions : ils peuvent réfléchir, prendre des décisions simples et agir à votre place. Mais concrètement, à quoi ça sert… et comment s’y mettre ? agentsIA IA

Le Wagon Lille