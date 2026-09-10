Créer un badge SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
mercredi 5 mai 2027 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
Créer un badge
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05 14:30:00
fin : 2027-05-05 16:30:00
Date(s) :
2027-05-05
Créer un badge en broderie numérique sur de la feutrine
Ados de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire 05 62 50 16 08
Tarif 2 € + adhésion annuelle 35 €
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a digital embroidery badge on felt
Teens ages 11–14
Reservations required: 05 62 50 16 08
Cost: 2 ? + annual membership fee of 35 ?
L’événement Créer un badge Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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