Créer un cadre photo unique et brodé ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 20 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Viens t’initier à la brodeuse numérique et créer un cadre photo brodé unique et ultra stylé.

Découvre les bases de la brodeuse numérique en réalisant un cadre photo brodé unique. Un atelier créatif pour apprendre à personnaliser tes motifs et repartir avec une pièce vraiment stylée !

Pour participer, il est recommandé d’être à l’aise avec l’outil informatique et de venir avec un ordinateur portable ainsi que l’image que tu souhaiteras utiliser.

Jauge : 6 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 23 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T12:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/creer-un-cadre-photo-unique-et-brode

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine