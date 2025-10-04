Créer un jeu d’arcade [avec Coder Dojo] Médiathèque Emile Zola Montpellier

Sur inscription, entrée gratuite dès 9 ans. Nombre de places limité

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Apprenez à coder un mini-jeu d’arcade avec Scratch en y intégrant la carte micro:bit comme manette ou contrôleur.

Une initiation ludique et interactive à la programmation, mêlant créativité, logique et découverte de l’électronique.

Découvrez nos machines en libre service et tous nos ateliers sur la page de la Fabrique : https://mediatheques.montpellier3m.fr/la-fabrique.aspx

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard de l'Aéroport International 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises.

Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Elle est desservie par le tramway, ligne 1 et 4 station « Place de l’Europe » et est aussi directement accessible en voiture « Parking Europa »

