Créer un podcast – format interview, Bibliothèque Mansart, Dijon

Créer un podcast – format interview Mercredi 1 avril, 14h00 Bibliothèque Mansart Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Vous avez toujours rêver de créer votre propre émission radio ? Venez analyser des articles, vidéos et posts sur les réseaux sociaux pour distinguer les vraies infos des fake news. Enquêtes, débats et productions audios rythmeront cet atelier, pour développer votre esprit critique et apprendre à vérifier les sources de manière ludique ! Un atelier podcast créé et animé par la Mission Locale de Dijon, dans le cadre du « Printemps de l’esprit critique » porté par Dijilink.

Bibliothèque Mansart 2 boulevard Mansart 21000 DIJON Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Atelier de création de podcast, de l’écriture au montage en format interview – à partir de 13 ans