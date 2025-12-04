Créer un vase SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-04 17:00:00
fin : 2025-12-04 19:00:00
2025-12-04
Créer un vase et paramétrer une imprimante 3D
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Create a vase and set up a 3D printer
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Eine Vase herstellen und einen 3D-Drucker einrichten
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Creare un vaso e impostare una stampante 3D
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Crear un jarrón y montar una impresora 3D
Precio: gratuito, reservado a los miembros del Fablab (35 €/año)
