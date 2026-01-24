Créer un verger-forêt nourricier et l’entretenir Conservatoire des Légumes Anciens Béarn Assat
Créer un verger-forêt nourricier et l’entretenir
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif réduit
Une méthode de conduite de verger qui a fait ses preuves au Jardin-verger. Elle tient compte de l’histoire de la parcelle, de la qualité du sol… éléments essentiels pour démarrer. Une fois installé, le verger est à compléter de plantes mellifères…
Au programme
1/Acquérir les notions de base de conduite d’un verger nourricier
2/ La préparation du sol, la plantation, le choix des variétés, l’observation, les traitements (biodynamie), la taille, le rôle de la biodiversité.
3/ Les méthodes que nous vous proposons s’inscrivent dans la durée, seule condition pour obtenir à terme des fruits corrects sans faire appel aux produits chimiques.
Durée 1 jour de 9h30 à 16h00. Rendez-vous à 9h15. Apporter son pique-nique et sa vaisselle (assiette, verre, couverts)
Intervenants Hubert LASSUS-PIGAT & Florence BACOU .
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
