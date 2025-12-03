CRÉER UN YONKOMA MÉDIATHÉQUE Eaunes
CRÉER UN YONKOMA MÉDIATHÉQUE Eaunes mercredi 25 février 2026.
CRÉER UN YONKOMA
MÉDIATHÉQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Inscription pour création d’un yonkama.
Créez un yonkoma, une histoire en quatre cases mêlant humour, poésie et émotion. Atelier encadré par des artistes formés par des mangaka
japonais. À partir de 10 ans. .
MÉDIATHÉQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr
English :
Registration to create a yonkama.
L’événement CRÉER UN YONKOMA Eaunes a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE