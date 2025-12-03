CRÉER UN YONKOMA MÉDIATHÉQUE Eaunes

CRÉER UN YONKOMA

MÉDIATHÉQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Inscription pour création d’un yonkama.

Créez un yonkoma, une histoire en quatre cases mêlant humour, poésie et émotion. Atelier encadré par des artistes formés par des mangaka

japonais. À partir de 10 ans. .

+33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

Registration to create a yonkama.

