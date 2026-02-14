Créer une BD numérique, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Créer une BD numérique Samedi 11 avril, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]

Découvre comment construire une histoire et lance-toi dans la création de ta BD numérique grâce à une application à la fois très riche et facile d’utilisation. De 8 à 12 ans.