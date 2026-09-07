Créer une BD numérique, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Créer une BD numérique Jeudi 29 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T11:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:00:00+01:00

Junior Éditions débarque à la Médiathèque pour un atelier pas comme les autres : ici, les enfants deviennent auteurs, illustrateurs, scénaristes… et super-créateurs.

En quelques clics, leurs idées prennent vie sous forme de BD numériques, prêtes à être partagées avec la famille ou les copains.

Un terrain de jeu intuitif sur l’écran pour libérer l’imagination et donner vie à des histoires propulsées par la kid’s intelligence !

Pour enfants de 7 à 11 ans.

2 dates au choix : le jeudi 29/10 de 10h00 à 11h30 ou jeudi 29/10 de 14h30 à 16h

Atelier sur inscription

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Atelier informatique de 7 à 11 ans

junior editions