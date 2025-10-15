Créer une BD pour devenir un « Éco citoyen » et protéger la nature Salle des Sucs Yssingeaux
Salle des Sucs Place du Général de Gaulle Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-10-15 13:30:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
2025-10-15
1h dans la nature et 2h en salle des Sucs pour la réalisation de la BD !
Salle des Sucs Place du Général de Gaulle Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
English :
1 hour in nature and 2 hours in the Salle des Sucs to create the comic strip!
German :
1h in der Natur und 2h im Salle des Sucs für die Erstellung des Comics!
Italiano :
1 ora in natura e 2 ore nella Salle des Sucs per produrre il fumetto!
Espanol :
1 hora en la naturaleza y 2 horas en la Salle des Sucs para realizar el cómic
