Créer une BD pour devenir un « Éco citoyen » et protéger la nature Salle des Sucs Yssingeaux

Créer une BD pour devenir un « Éco citoyen » et protéger la nature Salle des Sucs Yssingeaux mercredi 15 octobre 2025.

Créer une BD pour devenir un « Éco citoyen » et protéger la nature

Salle des Sucs Place du Général de Gaulle Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 13:30:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

Date(s) :

2025-10-15

1h dans la nature et 2h en salle des Sucs pour la réalisation de la BD !

.

Salle des Sucs Place du Général de Gaulle Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

1 hour in nature and 2 hours in the Salle des Sucs to create the comic strip!

German :

1h in der Natur und 2h im Salle des Sucs für die Erstellung des Comics!

Italiano :

1 ora in natura e 2 ore nella Salle des Sucs per produrre il fumetto!

Espanol :

1 hora en la naturaleza y 2 horas en la Salle des Sucs para realizar el cómic

L’événement Créer une BD pour devenir un « Éco citoyen » et protéger la nature Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire