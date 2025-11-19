Créer une haie fruitière diversifiée Saint-Sébastien
Créer une haie fruitière diversifiée Saint-Sébastien mercredi 19 novembre 2025.
Créer une haie fruitière diversifiée
9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Créer une haie fruitière diversifiée. Atelier au jardin des Harmonies
Tarif 15€ par personne, inscription obligatoire avant le 15 septembre par téléphone ou mail 06 30 84 62 37 ou aujardindesharmonies@gmail.com
Nombre de place limitée .
9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 62 37 aujardindesharmonies@gmail.com
English : Créer une haie fruitière diversifiée
German : Créer une haie fruitière diversifiée
Italiano :
Espanol : Créer une haie fruitière diversifiée
L’événement Créer une haie fruitière diversifiée Saint-Sébastien a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays Dunois