Créer une haie fruitière diversifiée Saint-Sébastien mercredi 19 novembre 2025.

9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19

2025-11-19

Créer une haie fruitière diversifiée. Atelier au jardin des Harmonies
Tarif 15€ par personne, inscription obligatoire avant le 15 septembre par téléphone ou mail 06 30 84 62 37 ou aujardindesharmonies@gmail.com
Nombre de place limitée   .

9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 62 37  aujardindesharmonies@gmail.com

