Créer une haie vivante tressée., Métropole Rouen Normandie, Rouen

Créer une haie vivante tressée. Samedi 12 décembre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T09:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T09:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:30:00+01:00

Participez à la plantation d’une haie vivante et comprenez les principes pour que les branches reprennent racine.

Au cours de l’atelier, deux styles de tressage seront abordés, le tressage en losanges et le tressage aléatoire. Vous repartirez avec quelques boutures de saules.

Prévoir des bottes et des gants.

Animé par Lucile Fourtier (Les liens du sauvage)

Le lieu est en cours de définition et sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

atelier pratique et participatif