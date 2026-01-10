Créer votre arbre généalogique Salle des associations Bavent

Créer votre arbre généalogique

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 13:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Cet atelier vous accompagne pas à pas dans la création de votre arbre familial. Il invite à explorer l’histoire de vos ancêtres afin de mieux comprendre l’influence des événements, transmissions ou non-dits sur votre parcours actuel.

Cet atelier vous accompagne pas à pas dans la création de votre arbre familial. Il invite à explorer l’histoire de vos ancêtres afin de mieux comprendre l’influence des événements, transmissions ou non-dits sur votre parcours actuel. Un temps de réflexion pour éclairer vos racines, révéler les liens transgénérationnels et ouvrir une voie de transformation personnelle. Atelier animé par Muryel.

Inscription obligatoire. .

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Créer votre arbre généalogique

This workshop takes you step by step through the creation of your family tree. It invites you to explore the history of your ancestors, to better understand the influence of events, transmissions or unspoken facts on your current path.

L’événement Créer votre arbre généalogique Bavent a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge