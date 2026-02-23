CRÉEZ VOS BOUCLES D’OREILLES EN PERLES L’ATELIER D’ALEX Perpignan

9 Rue des Augustins Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 45

Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

L’art, c’est la liberté de faire des erreurs. La créativité, c’est de savoir lesquelles conserver. Un mantra que nous appliquons chaque jour à l’atelier.
9 Rue des Augustins Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 13 98 

English :

Art is the freedom to make mistakes. Creativity is knowing which ones to keep ? A mantra we live by every day at the studio.

