Créez votre 1er agent IA, Campus du Wagon Lyon, Lyon
Créez votre 1er agent IA, Campus du Wagon Lyon, Lyon mardi 31 mars 2026.
Créez votre 1er agent IA Mardi 31 mars, 18h30 Campus du Wagon Lyon Métropole de Lyon
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-31T18:30:00+02:00 – 2026-03-31T20:45:00+02:00
Fin : 2026-03-31T18:30:00+02:00 – 2026-03-31T20:45:00+02:00
Et si vous pouviez automatiser une partie de votre activité… en moins d’une heure ?
Rejoignez-nous à Lyon pour une soirée pratique co-organisée par Dust, Arkange et Le Wagon, destinée aux dirigeants, aux collaborateurs et aux créateurs qui souhaitent passer de curieux à la maîtrise de l’IA.
Cette édition réunira Adrien Aliev, co-fondateur d’Arkange, une agence IA lyonnaise qui transforme les points de friction business en agents intelligents, et Anthony Bisson, directeur et référent IA chez Le Wagon, un des leaders mondiaux des formations intensives Tech & IA.
Ensemble, ils partageront comment Dust permet de déployer des agents IA concrets et opérationnels dans les habitudes de travail, aidant les équipes à passer de la théorie à l’exécution.
Ce que vous allez faire
- Découvrez comment de vrais professionnels utilisent Dust pour créer leurs propres agents IA
- Créer votre propre agent IA – sans code, juste en langage naturel
- Repartir avec un agent IA qui vous aide réellement (prospection, administration, contenu, reporting…)
- Networkez dans une ambiance conviviale !
️ Programme
18h30 : Ouverture des portes
19h00 : Introduction
- Qu’est-ce qu’un agent IA ?
- Pourquoi utiliser Dust pour créer vos agents IA ?
- Démo de cas d’usage
19h45 : Buildathon : créez votre premier agent IA
20h45 : Démonstrations, boissons et pizzas
ℹ️ Informations pratiques
- Lieu : Le Wagon Lyon, 20 Rue des Capucins, 69001 Lyon
- Événement gratuit (50 places seulement / inscription obligatoire)
- Boissons et pizzas inclus
- Tous les niveaux sont les bienvenus, de débutant à confirmé !
- Apportez votre ordinateur portable : vous repartirez avec votre 1er agent IA opérationnel
Campus du Wagon Lyon 20 rue des Capucins, Lyon 69001 Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/creez-votre-1er-agent-ia-n2FqfP »}]
Créer votre propre agent IA – sans code, juste en langage naturel Intelligence artificiel Workshop
Le Wagon
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