Créez votre couronne de Noël Initiation à la Vannerie Château Haut-Lagrange Léognan

Créez votre couronne de Noël Initiation à la Vannerie

Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-07 11:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Lors des Portes-Ouvertes du Château Haut-Lagrange, installez-vous aux côtés de Pauline Sitter, vannière de l’Atelier Saule Sister, et façonnez une couronne de Noël qui sent bon l’osier fraîchement travaillé.

Elle vous montrera les gestes simples qui donneront forme à une création pleine de charme, tout en partageant son savoir-faire et son approche sensible du tressage de l’osier.

Aucune expérience requise l’atelier est accessible à tous. Chacun avance à son rythme et repart avec une couronne faite de ses mains, prête à illuminer la maison pour les fêtes. .

Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 09 93 contact@hautlagrange.com

