Créez votre kokedama pas à pas, 15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France, Paris

Créez votre kokedama pas à pas 14 mars – 13 juin 15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France Paris

Tarifs : Solidaire 45€ ; Adulte 55€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T11:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Découvrez la technique du kokedama, issue de l’art du bonsaï.

Façonnage de la terre, ficelage de la mousse, cet atelier est dédié aux amoureux des plantes d’intérieur. L’objectif est d’apprendre à réaliser un kokedama simplement, avec du matériel à la portée de tous.

Vous repartirez fièrement avec votre création et tous les conseils d’entretien.

L’atelier aura lieu dans les locaux de l’association WoMa, au 15 bis rue Léon Giraud dans la 19ème (métro Laumière).

Collation incluse.

Durée : 2h

Activité organisée par Olivia – Animatrice de créations végétales

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/creez-votre-kokedama-simplement-7752

15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France 15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/creez-votre-kokedama-simplement-7752 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/creez-votre-kokedama-simplement-7752 »}]

Initiez-vous à l’art végétal japonais et cultivez une plante sans pot Nature Atelier nature