Créez votre manoir Manoir de Kerazan Loctudy

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre / 10h – 18h (en continu, en autonomie). Pour toute la famille.

Gratuit – Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Architecte en herbe ou artiste confirmé ?

Participez à une grande fresque collaborative et réinventez le manoir en famille !

Manoir de Kerazan Rue du Suler, 29750, Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 06 04 44 35 12 https://kerazan.fr https://www.institutdefrance.fr/lepatrimoine/manoir-de-kerazan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000038;https://www.instagram.com/kerazan_manoir/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61557900029409 Construit au XVIe siècle, remanié au XVIIIe et XIXe siècles, le manoir de Kerazan fait partie du patrimoine de l’Institut de France. Légué en 1928 par son dernier propriétaire, Joseph-Georges Astor, le manoir de Kerazan est comme figé dans le temps. Mobilier, collection de tableaux de grands peintres tels que Maurice Denis, Lucien Simon, Charles Cottet, collection d’objets d’art et pièces uniques de faïences de Quimper signées Alfred Beau. Nous vous proposons une immersion dans l’art de vivre d’une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle en Pays Bigouden.

Le manoir de Kerazan est dans un écrin de verdure de 5 hectares dans lequel vous pouvez admirer différentes essences d’arbres et profiter du calme de ce parc à l’anglaise. 2 grands parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs. Arrêts de bus à proximité. Accessible aux PMR. Entrée Gratuite

Institut de France