Créez votre parcours bien-être Hamars Thury-Harcourt-le-Hom

Créez votre parcours bien-être Hamars Thury-Harcourt-le-Hom samedi 13 septembre 2025.

Créez votre parcours bien-être

Hamars 7 chemin de La Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Venez créer, lors d’une journée découverte, votre parcours bien-être avec la bulle équine.

Venez créer, lors d’une journée découverte, votre parcours bien-être avec la bulle équine.

Art thérapie, drainage lymphatique, équithérapie, gestion des émotions, massage, naturopathie, réflexologie, shiatsu, relaxation au bol tibétain, yoga, soin énergétique, sophrologie, somatopathie.

10€ par soin individuel de 30min

5€ par soin collectif d’1h

Stands extérieurs et food truck .

Hamars 7 chemin de La Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 09 85 98 11

English : Créez votre parcours bien-être

Come and create your own wellness experience with the equine bubble.

German : Créez votre parcours bien-être

Erstellen Sie an einem Entdeckungstag Ihren eigenen Wellness-Parcours mit der Pferdeblase.

Italiano :

Venite a creare il vostro programma di benessere con la bolla equina durante una giornata di scoperta.

Espanol :

Venga a crear su propio programa de bienestar con la burbuja equina durante una jornada de descubrimiento.

L’événement Créez votre parcours bien-être Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Suisse Normande