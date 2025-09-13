Créez votre parcours bien-être Hamars Thury-Harcourt-le-Hom
Créez votre parcours bien-être Hamars Thury-Harcourt-le-Hom samedi 13 septembre 2025.
Créez votre parcours bien-être
Hamars 7 chemin de La Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Venez créer, lors d’une journée découverte, votre parcours bien-être avec la bulle équine.
Art thérapie, drainage lymphatique, équithérapie, gestion des émotions, massage, naturopathie, réflexologie, shiatsu, relaxation au bol tibétain, yoga, soin énergétique, sophrologie, somatopathie.
10€ par soin individuel de 30min
5€ par soin collectif d’1h
Stands extérieurs et food truck .
Hamars 7 chemin de La Fontenelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 09 85 98 11
English : Créez votre parcours bien-être
Come and create your own wellness experience with the equine bubble.
German : Créez votre parcours bien-être
Erstellen Sie an einem Entdeckungstag Ihren eigenen Wellness-Parcours mit der Pferdeblase.
Italiano :
Venite a creare il vostro programma di benessere con la bolla equina durante una giornata di scoperta.
Espanol :
Venga a crear su propio programa de bienestar con la burbuja equina durante una jornada de descubrimiento.
