Créez votre premier site no-code avec Webflow, En ligne,

Créez votre premier site no-code avec Webflow Mardi 24 février, 12h00 En ligne

Gratuit – inscription obligatoire

Exploitez la puissance du no-code et de Webflow pour créer votre portfolio en ligne. Mettez en avant vos réalisations et boostez votre crédibilité auprès de potentiels clients.

Personnalisez le design pour refléter au mieux votre identité et vos compétences. Cet atelier 100% gratuit, sera animé par les intervenants du Wagon.

À qui s’adresse cet événement ?

Tous les niveaux sont les bienvenus, même les débutant(e)s ! Aucun pré-requis n’est nécessaire.

Il suffit d’apporter son ordinateur et d’être présent(e) dès le début de l’atelier.

Ce que vous apprendrez :

✅ La conception des pages essentielles de votre portfolio (à propos, réalisations, contact…)

✅ La mise en place d’un CMS

✅ L’intégration d’un Calendly pour faciliter la prise de rendez-vous

À propos du Wagon :

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data & IA, Growth et No-Code.

Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 27 campus dans le monde ou en ligne, nos intervenants passionnés enseignent les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 30 000 personnes !

Exploitez la puissance du no-code et de Webflow pour créer votre portfolio en ligne. Mettez en avant vos réalisations et boostez votre crédibilité auprès de potentiels clients.

