Créez votre première planche de bande dessinée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas samedi 27 septembre 2025.
Créez votre première planche de bande dessinée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Samedi 27 septembre, 10h00 https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/
Vous rêvez de créer votre première planche de bande dessinée ? L’atelier “Made in Jouy” avec Christophe Ansar est fait pour vous !
Christophe Ansar, auteur de BD, vous guide dans la création d’une planche de BD.
**Au programme** : découverte du rapport texte/image et apprentissage de la narration visuelle.
**Pour qui ?**
Pas besoin d’être un artiste confirmé. Tous les niveaux sont les bienvenus ! Laissez vous guider par Christophe Ansar. Les débutants seront accompagnés pas à pas, et pour les plus inspirés, c’est la liberté totale de raconter leur histoire.
Repartir avec votre propre création BD
• Un “mode d’emploi” pour continuer chez vous
• De nouvelles compétences en storytelling visuel
Un moment créatif et convivial pour découvrir l’art de la bande dessinée avec un professionnel.
À bientôt pour cette belle aventure créative !
L’atelier est gratuit mais les places sont limitées !
**Inscription obligatoire :**
* Tél ; 01.39.56.48.64
* [https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/](https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-27T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-27T13:00:00.000+02:00
Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines