Créez votre première planche de bande dessinée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Samedi 27 septembre, 10h00 https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/

Vous rêvez de créer votre première planche de bande dessinée ? L’atelier “Made in Jouy” avec Christophe Ansar est fait pour vous !

Christophe Ansar, auteur de BD, vous guide dans la création d’une planche de BD.

**Au programme** : découverte du rapport texte/image et apprentissage de la narration visuelle.

**Pour qui ?**

Pas besoin d’être un artiste confirmé. Tous les niveaux sont les bienvenus ! Laissez vous guider par Christophe Ansar. Les débutants seront accompagnés pas à pas, et pour les plus inspirés, c’est la liberté totale de raconter leur histoire.

Repartir avec votre propre création BD

• Un “mode d’emploi” pour continuer chez vous

• De nouvelles compétences en storytelling visuel

Un moment créatif et convivial pour découvrir l’art de la bande dessinée avec un professionnel.

À bientôt pour cette belle aventure créative !

L’atelier est gratuit mais les places sont limitées !

**Inscription obligatoire :**

* Tél ; 01.39.56.48.64

* [https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/](https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-creatifs-adultes-made-in-jouy/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T13:00:00.000+02:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines