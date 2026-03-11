Créez votre propre capsule temporelle Châteaux en fête Château de Châlus-Chabrol Châlus

Créez votre propre capsule temporelle Châteaux en fête

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Apportez avec vous un message, un petit objet, un souvenir … et ensemble nous allons enterrer une capsule pour les générations futures. Sans réservation préalable. Cette animation a lieu en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. Au cours de cette animation, vous aurez accès à la quasi-totalité de l’intérieur, de l’extérieur et les façades du château. .

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 90 77 chaluschabrol@gmail.com

