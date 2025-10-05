Créez votre propre fanzine ! Bibliothèque municipale de Soissons Soissons

Créez votre propre fanzine ! Bibliothèque municipale de Soissons Soissons dimanche 5 octobre 2025.

Créez votre propre fanzine ! Dimanche 5 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Soissons Aisne

A partir de 10 ans, gratuit, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T16:00:00

Fin : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T16:00:00

Animé par Leslie, viens fabriquer ton fanzine !

Que tu sois artiste ou écrivain en herbe ou simplement curieux, cette activité est parfaite pour libérer ta créativité.(Un fanzine est un petit magazine qui se concentre sur un sujet spécifique, de la musique et du cinéma à l’art et à la littérature par exemple).

Les places sont limitées, alors assurez-vous de vous inscrire avant le 1er octobre.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez-nous au 03 23 74 33 10

Bibliothèque municipale de Soissons 1 Rue Jean de Dormans, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 74 33 10 https://soissons-pom.c3rb.org/mon-compte-pied-de-page https://www.facebook.com/bibliothequesoissons?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 74 33 10 »}]

Animé par Leslie, viens fabriquer ton fanzine !

Bibliothèque municipale de Soissons