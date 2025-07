Creil c’est l’été | Spectacle « moi caliban » Creil

Creil c’est l’été | Spectacle « moi caliban »

Rue de l’Île Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-07-22 17:00:00

fin : 2025-07-22 18:00:00

2025-07-22

Du 5 juillet au 3 août, Creil s’anime pour une nouvelle édition de Creil c’est l’été avec un programme estival riche en activités gratuites à destinations des enfants, jeunes et des familles.

Mardi 22 juillet, à 17h sur l’île Saint-Maurice, assistez au spectacle « Moi caliban » de la Compagnie « Bienvenue à bord ». Ce spectacle est un monologue poétique et poignant qui donne la parole au célèbre esclave de La Tempête, offrant une relecture intime, sensible et subversive de la pièce de Shakespeare.

Gratuit, en accès libre

Programme complet et détaillé sur le site de la ville www.creil.fr

Rue de l’Île Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 00

