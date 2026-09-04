CRÉMAILLÈRE DE LA MARTINERIE Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

Saint-Germain-de-Calberte

CRÉMAILLÈRE DE LA MARTINERIE

la Martinerie Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

La programmation de la Martinerie est prête !

Bloquez votre 30 octobre pour la crémaillère ! Horaire à venir

La programmation de la Martinerie est prête !

Bloquez votre 30 octobre pour la crémaillère !

Quoi ?

La Martinerie est un lieu de découverte, de création et de transmission dédié au vivant qui est en train de se mettre en place.

Implantée à Saint-Germain-de-Calberte, au cœur du Parc national des Cévennes, elle réunira :

une petite bibliothèque (livres objets, BD, éditions jeunesse et adultes) autour du vivant,

un espace de résidences artistiques dédié à l’écriture et aux images (auteur·ices, illustrateur·ices, bédéistes),

des temps de partage : ateliers, rencontres, restitutions, expositions

une emisison radio Des livres au vert

La Martinerie est pensée comme un espace ouvert, en lien étroit avec les habitant·e·s, les artistes et le territoire.

Pour qui ?

La Martinerie s’adresse aux habitant·e·s du territoire, aux visiteur·euse·s et randonneur·euse·s de passage, aux artistes et auteur·ice·s en résidence et aux structures éducatives, culturelles et environnementales.

Pourquoi ?

– Pour favoriser le lien et le goût de faire ensemble, d’explorer le vivant de façon sensible et artistique, par des ateliers, rencontres, balades dessinées, collectes de récits, restitutions publiques et temps de partage.

– Pour soutenir la création in situ, en permettant à des artistes du récit et de l’image de développer des œuvres inspirées directement par les environnements cévenols : bancels, châtaigneraies, cours d’eau, légendes, récits de territoire….

– Pour ouvrir un espace culturel accessible à tous, centré sur la bande dessinée, les récits graphiques et les imaginaires liés à la nature.

– Pour renforcer le lien au vivant et aux milieux naturels du Parc National des Cévennes, en inscrivant la création artistique et notamment le média de la BD dans une relation intime avec la forêt, les paysages, la faune et la flore.

Comment ?

La Martinerie prend vie à travers un lieu structuré autour de trois notions clés : lire, créer, partager et transmettre. Ces dimensions s’entrelacent pour proposer une expérience sensible du vivant, ancrée dans le territoire cévenol.

Lire, d’abord, grâce à une microbibliothèque du vivant, pensée comme un espace de découverte et de curiosité. Accessible à toutes et tous elle offre des regards multiples sur la biodiversité, les paysages, les sciences, l’imaginaire et les relations entre humains et non-humains.

Créer ensuite, avec l’accueil de différent·es artistes par an en résidence. La Martinerie met à leur disposition un espace d’écriture et de création visuelle niché en pleine forêt, ouvert sur le village de Saint-Germain-de-Calberte. Ces temps d’immersion favorisent la rencontre entre pratiques artistiques, environnement naturel et vie locale. Les artistes proposent des ateliers de découverte et de création à destination des habitant·e·s, ainsi que des temps de partage autour de leur démarche.

Partager, enfin, en donnant une place centrale à la parole et à la mémoire collective. Chaque résidence est l’occasion de produire un podcast collectif, enregistré sous la forme d’un plateau radio. Le podcast est ensuite édité sur la plateforme Arte Radio Blog et rendu accessible grâce à un QR code imprimé sur une carte postale créée par l’artiste : un objet à emporter avec soi, pour garder un fragment sonore et sensible des Cévennes. .

la Martinerie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie contact@lafabulerie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Martinerie’s schedule is ready!

Mark your calendars for October 30 for the housewarming party! Schedule to be announced

L’événement CRÉMAILLÈRE DE LA MARTINERIE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère