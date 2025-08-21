Crémaillère du village de Griotte Rue des champs Elysées Guillestre

Rue des champs Elysées Jardin de la Plantation Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-21 18:30:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

Après avoir participé deux jours durant à sa création, il est temps de participer à la pendaison de crémaillère du village de Griotte !

Rue des champs Elysées Jardin de la Plantation Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English : Griotte village rack

After taking part in its creation for two days, it’s time to take part in the Griotte village housewarming party!

German :

Nachdem du zwei Tage lang an seiner Entstehung mitgewirkt hast, ist es nun an der Zeit, an der Einweihungsparty des Griotte-Dorfes teilzunehmen!

Italiano :

Dopo due giorni di lavoro per la creazione della casa, è il momento di partecipare alla festa di inaugurazione del villaggio Griotte!

Espanol :

Después de dos días ayudando a crear la casa, ¡es hora de participar en la fiesta de inauguración del pueblo de Griotte!

