Crémant Noir Jeu d’enquête Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur

Crémant Noir Jeu d’enquête

Saint-Hilaire Saint-Florent 19-21 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-13

Jeu d’enquête immersif et ludique, mêlant énigmes, fouilles, décryptage de documents et manipulation d’objets.

Quand la vérité fermente trop longtemps, elle remonte à la surface brusquement.

Et si une bouteille pouvait garder des secrets ?

À l’occasion de la présentation d’une mystérieuse cuvée, Crémant Noir, la Maison Veuve Amiot est le théâtre d’un événement aussi troublant qu’inexpliqué.

Une nuit. Neuf individus. Une tentative de vol.

Au petit matin, les employés découvrent les malfaiteurs inconscients dans la maison de la fondatrice… et frappés d’une amnésie totale. Que s’est-il réellement passé durant cette nuit fatidique ? Une simple effraction qui a mal tourné, une malédiction liée à la bouteille, ou quelque chose de bien plus ancien qui protège ce lieu chargé d’histoire ?

Avec Crémant Noir, Veuve Amiot vous invite à vivre une enquête immersive mêlant jeu policier et mécanismes d’escape game. Fouilles, énigmes, manipulations d’objets et décryptage de documents vous permettront de reconstituer le fil des événements, action après action, comme sur un véritable panneau d’enquête relié par des fils rouges.

En équipe, vous devrez identifier chaque personnage, comprendre ses motivations et retracer le déroulé de la nuit pour lever le voile sur ce mystère. Pour avancer, vous aurez accès à de nombreux supports inspirés de l’histoire réelle de la Maison archives, documents, étiquettes vintage, affiches anciennes, éléments audio… Un subtil mélange de vérité et de fiction, conçu pour vous faire découvrir l’univers et le patrimoine de Veuve Amiot sous un angle inédit.

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/04 au 31/12/2026, possibilité de faire le jeu tous les jours à 11h, 14h et 16h. .

Saint-Hilaire Saint-Florent 19-21 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com

English :

A fun, immersive investigative game combining puzzles, excavations, document deciphering and object manipulation.

