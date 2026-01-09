Crémation de sapin Saasenheim
Crémation de sapin Saasenheim samedi 10 janvier 2026.
Crémation de sapin
rue du Stade Saasenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Moment de convivialité, émerveillement et tradition.
Les sapins peuvent être déposée sur l’emplacement du feu de la St Jean. Un ramassage est aussi effectué.
Buvette et petite restauration. .
rue du Stade Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 45 76 88
English :
A moment of conviviality, wonder and tradition.
