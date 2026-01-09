Crémation de sapin Saasenheim

Crémation de sapin

rue du Stade Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Moment de convivialité, émerveillement et tradition.

Les sapins peuvent être déposée sur l’emplacement du feu de la St Jean. Un ramassage est aussi effectué.

Buvette et petite restauration. .

rue du Stade Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 45 76 88

English :

A moment of conviviality, wonder and tradition.

