Crémation de sapins

Mackenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez partager un moment chaleureux autour du feu pour célébrer l’avenir. Buvette et petite restauration (vin chaud, lards grillés, knacks, soupe,…) .

Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 26 26

L’événement Crémation de sapins Mackenheim a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Grand Ried