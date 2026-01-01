Crémation de sapins Mackenheim
Crémation de sapins Mackenheim samedi 10 janvier 2026.
Crémation de sapins
Mackenheim Bas-Rhin
Samedi 2026-01-10 18:00:00
2026-01-10
Venez partager un moment chaleureux autour du feu pour célébrer l’avenir. Buvette et petite restauration (vin chaud, lards grillés, knacks, soupe,…) .
Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 26 26
