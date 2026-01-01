Crémation de sapins

Saint-Nabor Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Venez rendre un dernier hommage à votre arbre de Noël qui aura égayé vos fêtes de fin d’année autour d’un grand feu de joie convivial. Dépose des sapins dès 14h. Petite restauration sur place dès 17h. Crémation à 17h30. Organisée par les Sapeurs pompier Ottrott-Saint Nabor

Un grand de feu joie convivial se déroulera à 17h autour d’un vin chaud, d’un chocolat chaud, de boissons fraîches et de gourmandises …. afin de rendre un dernier hommage à votre arbre de Noël qui aura égayé vos fêtes de fin d’année !

Dépose gratuite à partir de 14h00. Crémation à 17h30.

Organisée par les Sapeurs pompier Ottrott-Saint Nabor .

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 91 41 99

English :

Come and pay your last respects to the Christmas tree that brightened up your festive season, around a big, friendly bonfire. Tree removal from 2pm. Catering on site from 5pm. Cremation at 5.30pm. Organized by the Ottrott-Saint Nabor Fire Brigade

L’événement Crémation de sapins Saint-Nabor a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile