Crémation des sapins de Noël Masevaux-Niederbruck

Crémation des sapins de Noël

Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Venez vous réchauffer et vous régaler! Au menu vin chaud, bière, crémant, softs, soupe maison, crêpes, merguez et saucisses blanches. Les sapins pourront être déposés à compter du 8 janvier dans la zone prévue à cet effet.

English :

Come and warm up and enjoy! On the menu: mulled wine, beer, crémant, softs, homemade soup, pancakes, merguez and white sausages. Christmas trees can be deposited in the designated area from January 8.

