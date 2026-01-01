Crémation des sapins Horbourg-Wihr

Crémation des sapins Horbourg-Wihr samedi 10 janvier 2026.

Crémation des sapins

102 grand rue Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00
fin : 2026-01-10 21:00:00

Date(s) :
2026-01-10

Réchauffez-vous en assistant à cette tradition celle de la crémations des sapins.
Réchauffez-vous en assistant à cette tradition celle de la crémations des sapins.
A partir de 18h accueil, petite restauration et boissons sur place.
A partir de 19h début de la crémation des sapins 0  .

102 grand rue Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est   cpi.horbourgwihr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Warm up with this tradition: the cremation of fir trees.

L’événement Crémation des sapins Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Colmar