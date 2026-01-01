Crémation des sapins Munchhouse
Crémation des sapins
Munchhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00
Vous pourrez laisser votre sapin devant votre maison, un ramassage sera effectué dans la matinée à partir de 10h00. Vous pouvez aussi les déposez le matin.
Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07 mairie@munchhouse.fr
English :
You can leave your tree in front of your house, and a pick-up will be made in the morning from 10:00. You can also drop them off in the morning.
