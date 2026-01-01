Crémation des sapins

Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Vous pourrez laisser votre sapin devant votre maison, un ramassage sera effectué dans la matinée à partir de 10h00. Vous pouvez aussi les déposez le matin.

Vous pourrez laisser votre sapin devant votre maison, un ramassage sera effectué dans la matinée à partir de 10h00. Vous pouvez aussi les déposez le matin. .

Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07 mairie@munchhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You can leave your tree in front of your house, and a pick-up will be made in the morning from 10:00. You can also drop them off in the morning.

L’événement Crémation des sapins Munchhouse a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach