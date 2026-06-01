Crémation et inhumation dans la culture de Trzciniec – les hypothèses de la dernière subvention, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, Sandomierz

Crémation et inhumation dans la culture de Trzciniec – les hypothèses de la dernière subvention Vendredi 12 juin, 17h00 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu Sandomierz County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Crémation et inhumation dans la culture de Trzciniec – les hypothèses de la dernière subvention

Le Musée du Château de Sandomierz a reçu une bourse de recherche du Ministère de la culture et du Patrimoine national (du Fonds de protection des monuments archéologiques); Contrat n° 114139/26/FPK/nid). Le projet se concentre sur le développement de matériaux provenant de deux tombes collectives de la culture Trzciniec, découvertes sur les sites de Słupcza 91 et 92, qui sont l’une des découvertes les plus intéressantes de ce type dans la région.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un large éventail d’analyses biologiques et physiques spécialisées ont été fournies, dont le but est d’identifier pleinement la nature de ces sépultures. Les études prévues comprennent, entre autres, des analyses isotopiques permettant la reconstruction de l’alimentation et de la mobilité de la population, des études anthropologiques permettant de déterminer la structure démographique et l’état de santé de la population, ainsi que la datation au radiocarbone (C14), qui permettra un encastrement chronologique précis des objets examinés. Un élément important du projet est également l’intégration des résultats de diverses analyses et leur interprétation dans un contexte culturel plus large.

Le but de la conférence est de présenter les principales hypothèses du projet au public, discuter de la portée de la recherche planifiée et présenter l’équipe de recherche impliquée dans sa mise en œuvre. La présentation sera également l’occasion de présenter le potentiel de recherche des matériaux acquis et l’importance de tels projets pour le développement de l’archéologie régionale.

En outre, la conférence abordera les questions de la culture Trzciniec, avec un accent particulier sur son installation dans les hautes terres de Sandomierz et la diversité du rite funéraire, y compris la co-occurrence de la crémation et de l’inhumation. Ces questions seront intégrées dans une perspective plus large de la recherche sur les communautés de l’âge du bronze en Europe centrale.

L’entrée à la conférence est gratuite. Après la conférence, une visite de l’exposition archéologique permanente et l’ouverture d’une nouvelle exposition intitulée quoi de neuf en archéologie sont prévues

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu Zamkowa 12 27 – 600 Sandomierz Sandomierz 22-210 Sandomierz Sandomierz County Holy Cross Voivodeship 660915721 https://zamek-sandomierz.pl/ https://www.facebook.com/zamek.sandomierz?locale=pl_PL;https://www.instagram.com/zamek_sandomierz?fbclid=IwY2xjawRLUnhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZYVlrSG9zS21aWGtkTWxvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn2Qx0hN1Honq-sMFFQ09mB_jTSxfXDUcloZhgIK-3fvBInTTaTcMY-Qd3J4_aem_S9pmqCODjxVouBT0jOERBQ;https://www.youtube.com/@muzeumzamkowewsandomierzu1636 Le siège du musée est le château royal de Sandomierz. L’histoire du musée remonte à l’époque d’avant la seconde Guerre mondiale et aux activités du PTK. Actuellement, les collections sont divisées en cinq départements : archéologique, ethnographique, historique, Art et littérature. En leur sein, l’histoire de la terre Sandomierz est présentée de la préhistoire aux temps modernes.

Dr Wojciech Rajpold parlera d’une subvention de recherche sur les charniers de la culture de Trzciniec à Słupcza, qui comptent parmi les découvertes les plus intéressantes de ce type dans la région.

©Mateusz Łosiński