Crémations des sapins

Weckolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Chacun pourra participer à un moment convivial devant une boisson chaude, des saucisses et pâtisseries. 0 .

Weckolsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 53 42 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Crémations des sapins Weckolsheim a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach