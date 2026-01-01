Crémations des sapins Weckolsheim
Crémations des sapins Weckolsheim samedi 10 janvier 2026.
Crémations des sapins
Weckolsheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00
Chacun pourra participer à un moment convivial devant une boisson chaude, des saucisses et pâtisseries. 0 .
Weckolsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 53 42 60
