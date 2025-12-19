Créneaux Switch jeux d’enquête Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Créneaux Switch jeux d’enquête Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 10 février 2026.
Créneaux Switch jeux d’enquête
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 11:30:00
fin : 2026-02-14 12:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Créneaux Switch jeux d’enquête
médiathèque Le Traict d’encre
Réserve ton heure de jeu sur la Switch et découvre notre sélection de jeux.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Sur inscription. Tous les matins, de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Créneaux Switch jeux d’enquête Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-19 par ADT44