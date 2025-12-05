Créon fête l’hiver Marché de Noël Créon

Créon fête l’hiver Marché de Noël

Place de la Prévôté Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Créon fête l’hiver avec son grand Marché de Noël du 5 au 7 décembre 2025 sur la place de la Prévôté. Tout le week-end, venez préparer vos fêtes de fin d’année en flânant parmi les stands gastronomiques et artisanaux, parfaits pour dénicher des idées cadeaux locales et originales. Au programme patinoire, animations, spectacles et ateliers ludiques pour petits et grands. Ne manquez pas le Concours du Meilleur biscuit de Noël Créonnais, qui met à l’honneur la créativité et la gourmandise des talents locaux. .

Place de la Prévôté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 54 contact@mairie-creon.fr

