Crêpe party enigmatique Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Crêpe party énigmatique. A 15h. Sur réservation. Réservé aux adhérents. possibilité de s’inscrire sur place. Renseignements et réservation 06 99 81 70 38 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 81 70 38
English :
Enigmatic crepe party
