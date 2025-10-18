Crêperie d’automne éphémère Conlie

La Fuie Conlie Sarthe

Une petite crêpe pour prendre des forces en ce début d’automne ?

La ̂ ́ ́ ̀ ’ de @crea_chloeblanche & @dylanhmt.pro fait son retour tous les samedis d’octobre à la ferme Les Meules Fermières à Conlie.

Comme en 2023, Chloé & Dylan vous donnent rendez-vous devant le fournil de 11h à 13h pour vous proposer leurs crêpes, galettes de sarrasin et cakes gourmands 100% & !

✨ La délicieuse pâte à tartiner chocolat/noisettes préparée par Chloé sera également de la partie pour le plaisir de vos papilles ✨

Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent nous passer commande

De crêpes nature ou chocolat (à l’unité ou lot de 6)

De galettes de sarrasin nature ou chocolat (à l’unité ou lot de 6)

au 02 43 20 57 02 .

La Fuie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 57 02

