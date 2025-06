Crêpes citoyennes Crêperie l’Amirauté Saint-Lunaire 23 juin 2025 18:30

Ille-et-Vilaine

Crêpes citoyennes Crêperie l’Amirauté 1 Boulevard du Décollé Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 18:30:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

Avis aux Lunairiennes et aux Lunairiens !

L’association Et si Saint-Lunaire c’était Vous… a été créée en ce début d’année par un groupe d’habitantes et d’habitants ayant la volonté d’insuffler un vent de démocratie participative à Saint-Lunaire, à l’horizon des élections municipales de 2026.

Imaginons les carrefours de convivialité, et enchantons le quotidien de Saint-Lunaire !

Premier événement organisé par l’association, le Forum Citoyen du 27 avril a réuni 70 habitantes et habitants qui ont réfléchi ensemble à l’avenir de

Saint-Lunaire. Parmi les thèmes qui ont émergé des discussions, celui de la convivialité nous a semblé majeur se rencontrer autour d’une vie culturelle variée, de débats riches en relations humaines et d’un vivre ensemble respectueux de toutes les diversités, avec l’envie de faire battre plus fort le coeur de notre commune.

Dans la continuité de ce travail collectif, la convivialité sera le thème central de la rencontre Crêpes Citoyennes, ouverte à toutes les lunairiennes et tous les lunairiens le lundi 23 juin à 18h30 à la Crêperie L’Amirauté (Pointe du Décollé). D’autres défis sont à relever et ils seront explorés à travers de futurs temps de réflexion collective dans les mois à venir.

Un coin jeux sera à disposition des enfants.

Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents.

Infos & inscription www.et-si-st-lunaire.fr .

Crêperie l’Amirauté 1 Boulevard du Décollé

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 88 09 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Crêpes citoyennes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme