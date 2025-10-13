Crêpes citoyennes Crêperie l’Amirauté Saint-Lunaire
Après le Forum Citoyen du 27 avril et la première rencontre Crêpes Citoyennes du 23 juin, l’association Et si St-Lunaire c’était Vous… rallume les billigs pour rassembler les Lunairiennes et les Lunairiens et inventer ensemble le Saint-Lunaire de demain.
Thème de cette nouvelle rencontre Saint-Lunaire, Innovation et expérimentations citoyennes.
Grâce à un tissus associatif et économique, et à l’aide de la dynamique citoyenne, Saint-Lunaire peut innover et expérimenter dans les domaines de l’habitat, la biodiversité, les mobilités, l’énergie, l’alimentation, la jeunesse, la culture, l’économie, les services de proximité … Oui, mais comment ? Discutons-en !
Entrée libre et gratuite, inscription conseillée.
Formules galette crêpe boisson sur place, sans obligation d’achat.
Informations et inscription www.et-si-st-lunaire.fr .
