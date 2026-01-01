Crêpes et confitures Salle des fêtes Saillans

Crêpes et confitures

Après-midi solidaire et convivial organisé par Vivre à Saillans au profit d’enfants et d’adolescents malades et/ou handicapés. Dégustation de crêpes, buvette. Vente de confitures sur réservation Liliane 07 50 31 82 05 ou Elie 06 84 18 47 12 ).

Salle des fêtes Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 47 12

Friendly afternoon organized by Vivre à Saillans to raise funds for sick and/or disabled children and teenagers. Pancake tasting, refreshments. Jams for sale by reservation: Liliane 07 50 31 82 05 or Elie 06 84 18 47 12 ).

