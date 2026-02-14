Crêpes et jeux sur la nature, kerbalise, Concarneau
Animation Gratuite – Sur inscription
Dans le cadre de notre projet « Faire ensemble pour la nature » que nous proposons pour l’année 2026, l‘association CAP vers la nature organise une soirée conviviale pour faire connaissance en dégustant des crêpes pour la chandeleur ! Ce moment sera également l’occasion de tester des jeux de société sur la nature.
kerbalise 14 rue des frênes Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne capverslanature@gmail.com
