Crêpes et jeux sur la nature, kerbalise, Concarneau

Crêpes et jeux sur la nature Jeudi 19 février, 18h00 kerbalise Finistère

Animation Gratuite – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Dans le cadre de notre projet « Faire ensemble pour la nature » que nous proposons pour l’année 2026, l‘association CAP vers la nature organise une soirée conviviale pour faire connaissance en dégustant des crêpes pour la chandeleur ! Ce moment sera également l’occasion de tester des jeux de société sur la nature.

kerbalise 14 rue des frênes Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « capverslanature@gmail.com »}]

