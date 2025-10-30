Crêpes et maquillage Halloween Rue Guy de Rochefort Herbignac

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Choisis ton motif le plus effrayant ou le plus amusant et fais réaliser ton maquillage par Julie Beauties !

La crêperie mobile » La Cambuse » proppose un menu spécial Halloween. S’il fait beau une aire de pique-nique est aussi disponible derrière le château.

Accès libre, maquillage offert.

Voir tarifs crêpes sur place .

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

