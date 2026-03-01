Crêpes mille trous Roubaix

Crêpes mille trous

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**

En l’honneur de la Saison Méditerrannée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes, découvrez les saveurs du Maghreb et apprenez à cuisiner avec Miéline.

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes En mars direction l’Algérie pour réaliser, et déguster, les emblématiques crêpes mille trous.

**A partir de 10 ans.**

**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**

En l’honneur de la Saison Méditerrannée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes, découvrez les saveurs du Maghreb et apprenez à cuisiner avec Miéline.

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes En mars direction l’Algérie pour réaliser, et déguster, les emblématiques crêpes mille trous.

**A partir de 10 ans.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!

In honor of Saison Méditerrannée 2026, which highlights the richness and diversity of Mediterranean cultures, discover the flavors of the Maghreb and learn to cook with Miéline.

You may know Miéline’s restaurant, or you may have enjoyed her brunch at the Condition Publique: in 2026, she’ll be sharing her recipes with you. In March, head for Algeria to make and taste the emblematic crêpes mille trous.

**For ages 10 and up**

L’événement Crêpes mille trous Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme